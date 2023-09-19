На ремонт выделят больше 760 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отремонтируют пять котельных. В Нижнем Тагиле на реконструкцию котельных направят больше 760 миллионов рублей. Работы проведут в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Старые котельные планируют реконструировать до конца 2023 года. На данный момент все работы идут в соответствии с графиком. В декабре рабочие должны завершить ремонт.

- При этом все мероприятия, необходимые для бесперебойной подачи тепла потребителям, будут завершены уже к началу следующей недели, к 25 сентября, – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Реконструкция объектов поможет снизить выбросы в атмосферу, повысить энергоэффективность и улучшить качество услуг.

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