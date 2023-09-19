Более 30 новых маршрутов для ускоренных поездов разработала СвЖД с начала года по запросам грузоотправителей

Фото: пресс-служба СвЖД

В январе – августе 2023 года по запросам грузоотправителей Свердловская магистраль разработала 31 новый маршрут (в том числе 23 контейнерных) для ускоренной доставки продукции внутри страны и на экспорт. Общее количество доступных ускоренных маршрутов достигло 248. При этом объем грузов, перевезенных по таким маршрутам, за восемь месяцев увеличился к аналогичному периоду 2022 года на 4,9% – до 11,8 млн тонн.

Повышенным спросом у грузоотправителей СвЖД пользуются ускоренные контейнерные сервисы. Поскольку время отправления и прибытия таких поездов известно заранее, грузоотправитель имеет возможность планировать логистику и рационально использовать ресурсы. При этом упрощается процесс перевалки грузов в морских портах и на приграничных станциях. С начала года в ускоренных контейнерных поездах перевезено более 3,9 млн тонн грузов.

Чтобы максимально обеспечить потребности клиентов, магистраль создает условия для отправки грузов в контейнерах с площадок, где раньше такой возможности не было. С января по август СвЖД открыла для операций с контейнерами дополнительно пять грузовых станций. На станции Серов в июне начал работу современный контейнерный терминал, благодаря которому промышленные предприятия севера Свердловской области получили возможность ритмично доставлять продукцию на экспорт (разработано несколько маршрутов назначением на приграничные станции и в порт Новороссийск). В настоящее время на СвЖД для обработки контейнеров работает более 80 площадок. Еще 4 планируется открыть до конца текущего года.