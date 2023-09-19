Жители Ямала наблюдали яркое северное сияние

Красивое северное сияние наблюдали на Ямале Фото: Александр ГЛУЗ

В ночь на 19 сентября 2023 года жители Ямало-Ненецкого автономного округа наблюдали яркое северное сияние, после чего выкладывали фотоснимки в социальных сетях. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Редкое природное явление наблюдали в разных районах округа, включая города Ноябрьск, Салехард и Тарко-Сале.

Многие жители ЯНАО для создания качественных фотоснимков выезжали за город, чтобы не мешало искусственное уличное освещение.

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