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НовостиОбщество19 сентября 2023 9:05

На Урале фирма заплатит 159 млн рублей за отравленное болото

Решение принял суд в Перми
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Предприятие сливало грязную воду в болото

Предприятие сливало грязную воду в болото

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Свердловской области компания «Тепловодоканал» по решению суда обязана выплатить 159 миллионов рублей за загрязнение Молебского болота. О решении 17-го Арбитражного апелляционного суда Перми пишет издание «ФедералПресс».

- Исковые требования удовлетворить, - написано в резолютивной части судебного решения.

Иск в отношении предприятия в суд подавало Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Арбитраж первой инстанции встал на сторону «Тепловодоканала». В решении говорится о том, что в болоте, куда компания сливает сточные воды, есть повышенное содержание марганца, нефтепродуктов, фосфат-ионов, органических веществ и аммоний-иона.

Компания пыталась доказать, что не является единственным пользователем болота, так как туда сливает воду завод по обработке цветных металлов. Также «Тепловодоканал» нашел нарушения при отборе и исследовании проб с болота.

Пермский арбитраж встал на сторону свердловского министерства.