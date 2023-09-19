Следователи заинтересовались уральским школьником, выстрелившим в голову другу

Следственный комитет выяснит обстоятельства случившегося Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свердловские следователи заинтересовались школьником, выстрелившим из пневматического пистолета в друга. СК начал проводить проверку в связи с инцидентом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СКР области проводится проверка сообщения о причинении телесных повреждений подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета, - отметили в ведомстве.

В ходе проверки силовики выполнят все необходимые процессуальные действия. Следственный комитет выяснит обстоятельства случившегося и установит степень тяжести вреда, причиненного подростку.

Напомним, что в Екатеринбурге школьник выстрелил в друга из пистолета, купленного в Интернете. Подростки устроили стрельбу вблизи детской больницы. По неосторожности один из парней выстрелил в голову другому. К счастью, пострадавший остался жив, его оперативно доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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