В Екатеринбурге судят банду, похищавших людей по хитрым схемам

Членов банды обвиняют в похищении и запугивании людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября в Екатеринбурге начался суд над бандой, промышлявшей вымогательством и похищением людей. Все пятеро подсудимых – жители Свердловской области.

Подсудимые по версии следствия создавали потерпевшим проблемы и, прикидываясь силовиками, вымогали крупные суммы за решение неурядиц и во избежание проблем с законом. Один из преступной группы действительно является сотрудником Управления вневедомственной охраны по Екатеринбургу.

В сентябре 2022 года, как утверждает следствие, лже-полицейские подкинули жертве пакет с порошком. Сами же они утверждали, что это наркотики и сулили потерпевшему срок за хранение. Затем «силовики» предложили заплатить солидную сумму – «свобода» обошлась мужчине в 250 тысяч рублей.

Спустя несколько недель в капкан злоумышленников попал житель Ижевска, искавший работу. Предполагается, что подсудимые разместили в интернете вакансию курьера по доставке наличных. Они решили использовать классическую мошенническую схему, только в этот раз роль жертвы досталась не пожилым людям, а самому «бегунку». Ижевчанин должен был забрать конверт с деньгами у матери участника группировки. После этого его задержали лже-силовики и вывезли на пустырь в Академическом районе. Курьера избили и заставили заплатить полмиллиона рублей за мнимую свободу от уголовного преследования.

– В зависимости от степени участия в преступной деятельности подсудимые обвиняются в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору, похищении человека, подстрекательстве к превышению должностных полномочий и превышении должностных полномочий, – пояснили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Следующее заседание суда назначено на 25 сентября.