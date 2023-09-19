За неделю ОРВИ заболели больше 40 тысяч свердловчан

Прививки получили больше 400 тысяч свердловчан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области за неделю число заболевших ОРВИ выросло до 40 тысяч человек. Из них большая часть – дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Показатель на 7% выше многолетнего уровня. Специалисты отмечают рост заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями. Однако такой рост характерен для данного периода, поскольку именно в середине сентября дети начинают ходить в школу и другие места скопления людей. Способствуют заболеваемости и погодные условия.

- В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за неделю обследовано 36 человек: выделены риновирусы и вирусы SARS-CoV-2, - отметили в ведомстве.

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Каменске-Уральском и Каменском районе, Богдановиче, Сухом Логе, Талице, а также в Тугулыме. В связи с этим в области идет вакцинация против гриппа. Прививки получили больше 400 тысяч свердловчан.

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