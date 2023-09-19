В Пышме вторые сутки ищут 38-летнего мужчину

В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку и темно-синие штаны с серыми лампасами. Фото: «ЛизаАлерт»

В Пышме начались поиски пропавшего свердловчанина. О местонахождении 38-летнего Александра Иванова неизвестно с 16 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серого цвета, волосы черные, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку и темно-синие штаны с серыми лампасами. На ногах у него были обуты черные резиновые галоши.

На данный момент поисками Александра Иванова занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где находится мужчина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Любови по номеру 89827441245. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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