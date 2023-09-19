Екатеринбургских медиков наградили за работу на МФУС. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбургским медикам вручили награды за работу на Международном фестивале университетского спорта. Медицинское сопровождение фестиваля обеспечивали порядка 400 медиков. На объектах для соревнований работали 14 медпунктов и единовременно дежурили 22 бригады скорой помощи.

- Такое мероприятие невозможно представить без качественной медицинской помощи. Наши специалисты, которые оберегали здоровье участников и гостей фестиваля, показали себя настоящими профессионалами и заслужили наивысшую оценку, - отметил глава регионального Минздрава Андрей Карлов.

За время проведения Международного фестиваля университетского спорта медицинская помощь понадобилась 300 людям.

Медики отмечены наградами министерства здравоохранения Свердловской области. Глава регионального Минздрава Андрей Карлов вручил благодарственные письма 20 специалистам.

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