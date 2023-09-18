В Екатеринбурге пройдет День индустриального кино

В Екатеринбурге 19 сентября пройдет День индустриального кино Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19 сентября пройдет День индустриального кино. Его организую в рамках Международного кинофестиваля дебютного кино «Одна шестая». В Свердловской киностудии покажут три кинокартины о промышленности.

- Промышленные предприятия с современным инновационным производством могут стать уникальной базой для создания игровых, документальных и научно-популярных фильмов. Это хороший шанс вернуть Екатеринбургу звание центра индустриального кино, - сообщают в пресс-службе кинофестиваля.

Все желающие смогут посетить показ 1 и 2 серии сериала «История компьютерных игр» в Свердловской киностудии. Также в программе Дня индустриального кино картина «Тот, кто с песней» (СССР, 1988) и фильм «Девять дней одного года» (СССР, 1961). На сеансы можно попасть бесплатно, но перед этим зарегистрироваться на сайте.

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