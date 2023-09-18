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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 18:28

В Екатеринбурге нашли мужчину, который украл два велосипеда за 130 тысяч рублей

Вор перепродал награбленное, но получит за это лишение свободы на срок до пяти лет
Анжелика УФИМЦЕВА
В Екатеринбурге нашли мужчину, который украл два велосипеда за 130 тысяч рублей

В Екатеринбурге нашли мужчину, который украл два велосипеда за 130 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга нашли мужчину, который в начале августа украл велосипеды стоимостью 130 тысяч рублей. 33-летний местный житель угнал два велосипеда у дома № 46 на улице 8 Марта.

Вором оказался безработный мужчина, которого раньше неоднократно судили за кражу и грабеж. Когда его привезли в дежурную часть, он признался в содеянном.

- При опросе задержанный пояснил, что реализовал похищенное перекупщикам за вознаграждение, - сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

На 33-летнего вора завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

УМВД России по Екатеринбургу также напоминает, что необходимо ставить на велосипеде метки, декорировать его, так как чем приметнее велосипед, тем легче его найти в случае кражи.

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