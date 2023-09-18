В Екатеринбурге нашли мужчину, который украл два велосипеда за 130 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга нашли мужчину, который в начале августа украл велосипеды стоимостью 130 тысяч рублей. 33-летний местный житель угнал два велосипеда у дома № 46 на улице 8 Марта.

Вором оказался безработный мужчина, которого раньше неоднократно судили за кражу и грабеж. Когда его привезли в дежурную часть, он признался в содеянном.

- При опросе задержанный пояснил, что реализовал похищенное перекупщикам за вознаграждение, - сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

На 33-летнего вора завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

УМВД России по Екатеринбургу также напоминает, что необходимо ставить на велосипеде метки, декорировать его, так как чем приметнее велосипед, тем легче его найти в случае кражи.

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