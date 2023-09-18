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НовостиОбщество18 сентября 2023 17:48

В Екатеринбурге произошла драка в трамвае № 13

Мужчина набросился на юношу
Диана Ширшова
В Екатеринбурге началась драка в трамвае № 13

В Екатеринбурге началась драка в трамвае № 13

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в трамвае № 13 мужчина устроил драку. Инцидент произошёл в районе ТЦ «Карнавал».

Во время движения пожилой человек набросился на парня с криками «Посмотри на меня!». Пассажиры вмешались и попытались остановить драку. Судя по всему, мужчина был в нетрезвом состоянии. Перед этим он приставал к другим людям, пытался с ними поговорить. Видео опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр». Напомним, что 16 сентября у ночного клуба в Екатеринбурге произошла массовая драка. В противостоянии столкнулась группа молодых людей с южанами.

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