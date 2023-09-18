Власти Екатеринбурга пообещали решить проблему со школой №22

Департамент образования взял школу №22 под контроль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти пообещали решить проблему со школой №22, из которой уволилось 8,5% учителей. Департамент образования Екатеринбурга взял это под контроль.

В школе пытаются нормализовать учебный процесс. Учителей не хватает, но уроки у выпускников идут в полном объеме. Администрация школы активно ищет сотрудников, чтобы снизить нагрузку на педагогический состав.

- Ситуация в учебном заведении остается на особом контроле в департаменте образования — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что 18 сентября руководство проблемной школы №22 встретилось с родителями учеников. Они обсудили причину массового увольнения учителей.

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