Уральский активист пожаловался в прокуратуру за показ «гейского поцелуя» в Барби

Активист просит прекратить показ фильма и оштрафовать кинотеатр. Фото: Кинопоиск

Житель Краснотурьинска Антон Ежов пожаловался в прокуратуру на кинотеатр «Новое кино», который показал сцену «гейского поцелуя». Он просит прекратить показ фильма и оштрафовать кинотеатр.

- 17 сентября в этом кинотеатре был продемонстрирован фильм "Барби", наполненный западной пропагандой о нетрадиционных сексуальных отношениях. Хочу отметить, что возрастные ограничения у фильма 16+, но в зале находились дети и младше - написал Антон на своей странице Вконтакте.

Активисту не понравилась сцена на временной отметке 1:30:07, где «трое мужчин держатся за руки и целуют третьего, находящегося между ними». По его мнению, это навязывает детям нетрадиционную ориентацию и отрицает семейные ценности. 17 сентября он подал заявление в прокуратуру Краснотурьинска с просьбой привлечь кинотеатр к административной ответственности.

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