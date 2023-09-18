В Екатеринбурге сдали две 30-этажные высотки на 500 семей

Проживать в них смогут более 500 семей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Эльмаше сдали две 30-этажные высотки района «Изумрудный бор». Проживать в них смогут более 500 семей.
Многоэтажки находятся недалеко от лесопарка «Пышминские озерки». Во дворах жилого комплекса установлены детские площадки, зоны для игры в большой теннис, баскетбол, футбол и лаунж-зоны с качелями и беседками.
Рядом будет все необходимое для комфортной жизни - магазины, фитнес-центр, ателье, кафе, аптеки. - Новый район на границе двух микрорайонов: Эльмаш и Уралмаш, рядом с лесопарком «Пышминские озерки» объединит три важнейших условия для современного жителя: комфортное жильё, транспортная доступность и развитая инфраструктура - написано на сайте застройщика.
В перспективе «Изумрудный бор» будет насчитывать 125 гектаров застройки, на 40 из которых будет жилая недвижимость. Население района составит около 25 тысяч человек.
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