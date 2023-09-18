Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 13:20

Мэрия Екатеринбурга назвала «штатной» ситуацию с массовым увольнением учителей в школе №22

В администрации города массовое увольнение учителей назвали «штатной ситуацией»
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
По данным администрации города, из школы за лето уволились 12 учителей. При этом для них якобы уже нашли замену

По данным администрации города, из школы за лето уволились 12 учителей. При этом для них якобы уже нашли замену

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга в понедельник, 18 сентября, прокомментировали ситуацию, сложившуюся в школе №22. Там родители уже несколько дней жалуются на нехватку учителей. По их данным, за лето уволились около 20 педагогов. В самой школе называют иную цифру – 12 сотрудников.

- Ситуация, которая возникла здесь – достаточно штатная, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. - И хорошо, что она возникла в начале учебного года – в первую неделю, когда формируется окончательно нагрузка. Ситуации бывают разные – учителя приезжают, кто-то уезжает. Абсолютно штатная ситуация для нас и для абсолютно любого руководителя образовательного учреждения в городе. Она несколькими направлениями решается.

В самом учебном заведении уверяют, что уже нашли замену уволившимся учителям. По словам директора школы, летом были наняты девять учителей. За выходные были заняты еще три вакантных места.