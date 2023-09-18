Мэрия Екатеринбурга назвала «штатной» ситуацию с массовым увольнением учителей в школе №22

По данным администрации города, из школы за лето уволились 12 учителей. При этом для них якобы уже нашли замену Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга в понедельник, 18 сентября, прокомментировали ситуацию, сложившуюся в школе №22. Там родители уже несколько дней жалуются на нехватку учителей. По их данным, за лето уволились около 20 педагогов. В самой школе называют иную цифру – 12 сотрудников.

- Ситуация, которая возникла здесь – достаточно штатная, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. - И хорошо, что она возникла в начале учебного года – в первую неделю, когда формируется окончательно нагрузка. Ситуации бывают разные – учителя приезжают, кто-то уезжает. Абсолютно штатная ситуация для нас и для абсолютно любого руководителя образовательного учреждения в городе. Она несколькими направлениями решается.

В самом учебном заведении уверяют, что уже нашли замену уволившимся учителям. По словам директора школы, летом были наняты девять учителей. За выходные были заняты еще три вакантных места.