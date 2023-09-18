В Екатеринбурге скончался пассажир байка, влетевший в фургон у «Дирижабля»

Авария произошла на улице Фучика 2 сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В больнице Екатеринбурга скончался второй пострадавший в аварии у «Дирижабля», когда байкер врезался в фургон. Столкновение произошло вечером 2 сентября. Мотоциклом управлял участник СВО Вячеслав Чащин – он скончался на месте ДТП.
- Второй пострадавший – пассажир мотоцикла, скончался в больнице. Информация поступила 18 сентября, - пояснили в УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, что 17-летняя девушка впала в кому после столкновения на Уралмаше. 3 сентября она села за руль «девятки». В 04.37 утра девушка не справилась с управлением и на большой скорости влетела в столб.
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