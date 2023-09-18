В аэропорту организована работа мобильной приемной. Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Екатеринбурге задерживается два рейса Red Wings из-за позднего прибытия самолетов. Перелеты в Уфу и Баку перенесли на несколько часов позже. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, которая начала проверку в связи с задержкой перелетов.

Речь идет о рейсе WZ-1025 из Екатеринбурга в Уфу. По расписанию он должен был вылететь из столицы Урала 18 сентября в 15:15. Время планируемого вылета теперь 18 сентября в 22:25. И рейсе WZ-1153 в Баку, который должен был вылететь 18 сентября в 17:00. Теперь время планируемого вылета 18 сентября в 21:10.

- Свердловской транспортной прокуратурой в аэропорту организована работа мобильной приемной - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Напомним, что 18 сентября массово задерживаются рейсы Red Wings. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.

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