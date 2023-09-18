В состав «Уральского экспресса» включили обзорный вагон

Поезд курсирует по пятницам Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 сентября ретропоезд «Уральский экспресс» отправился по традиционному маршруту «Вечерний Екатеринбург» в обновленном составе. Поезд с обзорным вагоном проехал от станции Екатеринбург-Пассажирский в сторону Шарташа, далее до Сотртировки и до Шувакиша с возвращением на вокзал.

Обзорный вагон – это вагон открытого типа на 80 посадочных мест, где есть скамьи с подогревом, места для велосипедом и разъемы для подзарядки гаджетов. Сам вагон стилизован под эпоху Царской России. Об этом сообщает ЕАН.

С этой недели обзорный вагон также включен в маршрут ретропоезда «Уральский экспресс», который курсирует из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и обратно.