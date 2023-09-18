Первоуральский туберкулезный диспансер отремонтируют за 400 миллионов рублей

Начать ремонт планируют уже в 2023 году. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Первоуральске в туберкулезном диспансере пройдет капитальный ремонт. На эти цели выделили 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Начать ремонт планируют уже в 2023 году. В учреждении установят новую мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающею территорию. После капитального ремонта в больнице будут работать пять участков диспансерного отделения, которые смогут посещать от 20 тысяч свердловчан в год.

- Теперь у жителей Первоуральска с фтизиатрической патологией появится возможность, не выезжая из города, получать качественную специализированную медицинскую помощь, — отметил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов.

В учреждении будет работать отдаление дневного стационара на восемь мест и кабинеты референс-диагностики для пациентов с ВИЧ с подозрением на туберкулез. Помимо этого, начнут работать два фтизиатрических отделения круглосуточного стационара на 60 мест.

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