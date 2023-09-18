Большую пользу приносят плавание и йога
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала изданию NEWS.ru, что плавание, йога и стретчинг помогают укрепить сердечную мышцу, а также снижают уровень стресса, артериальное давление и улучшают кровообращение.
Специалист говорит, что также укрепить сердечную мышцу помогут бег, катание на велосипеде, аэробика и скандинавская ходьба. Не будут лишними и силовые тренировки, которые способствуют укреплению мышечного корсета, поддерживающего работу сердца.
Такие тренировки позволяют чередовать высокую и низкую интенсивность, и повышают уровень выносливости сердца.
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