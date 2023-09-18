Большую пользу приносят плавание и йога Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала изданию NEWS.ru, что плавание, йога и стретчинг помогают укрепить сердечную мышцу, а также снижают уровень стресса, артериальное давление и улучшают кровообращение.

Специалист говорит, что также укрепить сердечную мышцу помогут бег, катание на велосипеде, аэробика и скандинавская ходьба. Не будут лишними и силовые тренировки, которые способствуют укреплению мышечного корсета, поддерживающего работу сердца.

Такие тренировки позволяют чередовать высокую и низкую интенсивность, и повышают уровень выносливости сердца.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru