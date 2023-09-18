На Ямале благоустраивают территорию Храмового комплекса

Возле храмов обустраивают бетонные пешеходные дорожки. Фото: Департамент строительства Ямала
В Салехарде продолжается благоустройства территории Храмового комплекса в чуть Преображения Господня. Здесь установлены главные ворота, ограждение, в ближайшее время со стороны набережной появятся спортивная и детская площадки. Об этом пишет портал «Ямал 1».
Сейчас строители заливают из бетона пешеходные зоны и укладывают гранитную плитку. Рядом уже высажены молодые деревья и засеяна газонная трава.
В нижнем храме уже изготовлена и установлена купель, сейчас здесь идет монтаж дверей.
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