На Ямале благоустраивают территорию Храмового комплекса

Возле храмов обустраивают бетонные пешеходные дорожки. Фото: Департамент строительства Ямала

В Салехарде продолжается благоустройства территории Храмового комплекса в чуть Преображения Господня. Здесь установлены главные ворота, ограждение, в ближайшее время со стороны набережной появятся спортивная и детская площадки. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Сейчас строители заливают из бетона пешеходные зоны и укладывают гранитную плитку. Рядом уже высажены молодые деревья и засеяна газонная трава.

В нижнем храме уже изготовлена и установлена купель, сейчас здесь идет монтаж дверей.

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