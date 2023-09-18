Уральских дилеров нацелили продавать автомобили с помощью «умных» программ

Фото: предоставлено пресс-службой «Авито»

О тенденциях авторынка в России и Уральском федеральном округе (УрФО) рассказали представители Авито Авто, которые организовали 15 сентября в Екатеринбурге конференцию «Высшая передача».

Мероприятие объединило на площадке отеля «Хаятт» дилеров и профессиональных продавцов автомобилей уральских регионов.

Представители сервисов Авто, Автохаб, Автотека, Аукцион познакомили аудиторию с аналитикой рынка, поделились кейсами по масштабированию бизнеса, управлению воронками продаж и другими решениями.

Фото: предоставлено пресс-службой «Авито»

О динамике спроса и предложения на уральском авторынке рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Авито Авто Владислав Иванов.

– Если говорить об основных тенденциях, например, в категории новых автомобилей, то спрос на них в УрФО упал на 3%, а средняя стоимость составила 2,7 млн рублей. Новые авто стали дешевле в связи с тем, что их стало больше – 57% рынка. В основном это китайские бренды. Но спрос на них не растет так быстро. В категории машин с пробегом спрос, наоборот, вырос на 28% год к году. Средняя стоимость составила 1,4 млн. рублей, с годовым ростом на 27%. То есть рост цен и спроса в этой категории идет нога в ногу. До конца года такие тенденции сохранятся, – подчеркнул Владислав Иванов.

Безопасность сделки при покупке автомобиля обеспечит программа Селект. О ней рассказал ведущий менеджер направления Авито Селект Сергей Аношин.

Фото: предоставлено пресс-службой «Авито»

– В программе Селект участвуют только дилеры, получившие статус на Авито “Проверенный партнер”. Программа проверяет автомобили, предоставленные дилером для продажи. Формирует историю автомобиля. Для этого Сервис Автотека собирает все данные о машинах из разных источников. Селект дает преимущество и дилеру. Для него IT-разработки – это дорогой и долгий путь. Мы же даем возможность протестировать новый онлайн-канал продаж для бизнеса на готовой платформе. Дилер выставляет на нее свои автомобили по фиксированной цене. С помощью инструментов, основанных на искусственном интеллекте, программа предлагает клиентам, зашедшим на Авито, обратить внимание на их машины. Кроме того, на эти автомобили предоставляются дополнительные гарантии. Все эти факторы позволяют создать прозрачные и комфортные условия для всех участников сделки, – отметил Сергей Аношин.

Вся полученная информация от экспертов Авито Авто нацелена на то, чтобы дать уральским дилерам инструменты для эффективного выстраивания процессов взаимодействия и продолжать растить бизнес в новых реалиях.