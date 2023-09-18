Полузащитник «Факела» прокомментировал «сухую» ничью с «Уралом»

Игра в рамках восьмого тура МИР РПЛ закончилась со счетом 0:0. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

17 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялся футбольный матч воронежского «Факела» и екатеринбургского «Урала». Игра в рамках восьмого тура МИР РПЛ закончилась со счетом 0:0.

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин был признан лучшим игроком встречи. По его словам, игроки продолжают подстраиваться под требования недавно пришедшего в команду тренера Сергея Ташуева.

- Результат для нас идет в копилку. Мы немного перестраиваемся в другой футбол. За этот цикл максимально впитали в себя. Эпизодами смотрелись неплохо, но не хватало последнего паса и точного удара, - делится Альшин в эфире «Матч ТВ».

С приходом нового тренера команда перешла от игры в пять защитников на новую схему, добавил футболист.

ФК «Урал» занял 5 место в таблице, набрав 14 очков. «Факел» находится на 15-й позиции – в копилке команды 5 очков.