СвЖД назначает дополнительные электрички Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский для удобства студентов и преподавателей УрФУ

Дополнительные поезда будут курсировать с понедельника по субботу. Фото: пресс-служба СвЖД

С 18 сентября 2023 года Свердловская железная дорога назначает дополнительные пригородные поезда сообщением Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский. Они будут доставлять студентов и преподавателей Уральского федерального университета (УрФУ) из Новокольцовского кампуса в центр города и обратно. На маршруте будут задействованы обычные электрички и поезда «Ласточка».

Дополнительные поезда будут курсировать с понедельника по субботу с остановками на о.п. Первомайская (расположена в шаговой доступности от главного корпуса УрФУ) и станции Шарташ. Время в пути от о.п. Аэропорт Кольцово до о.п. Первомайская – 23 минуты. Для комфортной высадки/посадки пассажиров время стоянки поездов на о.п. Первомайская будет увеличено до 5-6 минут.

- Поезд №6053 Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться в 07:41 (здесь и далее время местное), Шарташ прибытие/отправление в 08:00 - 08:01, о.п. Первомайская в 08:04 – 08:09, прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 08:13;

- Поезд №6055 Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться в 17:20, Шарташ в 17:42 - 17:43, о.п. Первомайская в 17:46 - 17:47, прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 17:51;

- Поезд №6056 Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово будет отправляться в 16:20, о.п. Первомайская в 16:24 - 16:30, Шарташ в 16:32 - 16:34, прибытие на о.п. Аэропорт Кольцово в 16:53.

- Также для удобства студентов будет скорректировано расписание ежедневного пригородного поезда №6037 Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский. С 18 сентября он будет отправляться в 09:06 (позже на 37 мин.), о.п. Первомайская в 09:35 - 09:40, прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 09:44 (позже на 40 мин.).

Стоимость проезда по маршруту, который входит в зону действия единого городского тарифа (ЕГТ) составляет 35 рублей. Для студентов и школьников в учебный период (с 1 сентября по 15 июня) – 17,5 рублей.

Оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда. При поездке с о.п. Аэропорт Кольцово, где нет пригородных касс, также есть возможность купить билет у контролера-кассира в вагоне.