В Екатеринбурге умер фотограф, снимавший город с высоты

Фото: соцсети
В Екатеринбурге умер известный фотограф. Никита работал под псевдонимом Flymypenguin и делал кадры Екатеринбурга с высоты с помощью квадрокоптера. Об этом стало известно из соцсетей фотографа.
Друзья и близкие Никиты оставляют соболезнования в соцсетях его семье.
- Соболезную родным и близким. Будет очень не хватать его позитивных моментов, - пишут знакомые Никиты на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, Никита выпускал полиграфию с видами Екатеринбурга. А его съемки с высоты попадали в документальные фильмы.
Ранее под Нижним Тагилом во время дайвинга погибла фотограф из Екатеринбурга. Елена Мормоль воспитывала троих детей.
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