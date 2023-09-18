В Екатеринбурге умер фотограф, снимавший город с высоты

Фото: соцсети

В Екатеринбурге умер известный фотограф. Никита работал под псевдонимом Flymypenguin и делал кадры Екатеринбурга с высоты с помощью квадрокоптера. Об этом стало известно из соцсетей фотографа.

Друзья и близкие Никиты оставляют соболезнования в соцсетях его семье.

- Соболезную родным и близким. Будет очень не хватать его позитивных моментов, - пишут знакомые Никиты на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, Никита выпускал полиграфию с видами Екатеринбурга. А его съемки с высоты попадали в документальные фильмы.

Ранее под Нижним Тагилом во время дайвинга погибла фотограф из Екатеринбурга. Елена Мормоль воспитывала троих детей.

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