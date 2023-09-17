Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Камышлове прекращено уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности», которое было возбуждено в январе 2023 года после смерти троих малышей в пожаре.

Частный дом вспыхнул вечером 11 января, когда дети остались одни. Погибшими оказались 10-летний мальчик Ярослав, а также его братья Владимир и Юра.

По трагическому стечению обстоятельств дети остались без присмотра взрослых. Мама малышей находилась в роддоме Екатеринбурга. А глава семьи ушел на работу утром и запер дверь.

- Уголовное дело было прекращено в связи с тем, что дети сами разожгли огонь внутри деревянного дома. Даже если бы кто-то из них выжил, то их нельзя было бы привлечь к уголовной ответственности в силу возраста, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

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