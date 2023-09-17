Под Екатеринбургом ограничили движение на участке федеральной трассы

Трассу ремонтируют на протяжении трех километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ограничили движение на федеральной трассе М5 «Урал» из-за ремонтных работ на участке со 131 по 135 километр.

- Движение со стороны Челябинска в направлении Екатеринбурга осуществляется по правой полосе. Рабочие проводят обдув барьерных ограждений, работают на левой полосе, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

На участке, который ремонтируют, нужно особенно внимательно следить за соблюдением скоростного режима и ориентироваться по дорожным знакам.