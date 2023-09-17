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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 11:11

На трассе под Екатеринбургом иномарка сбила лося: трое детей попали в больницу

На ЕКАД трое детей пострадали в ДТП с лосем
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
ДТП произошло на трассе под Екатеринбургом. Фото: ГИБДД по Свердловской области

ДТП произошло на трассе под Екатеринбургом. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Вечером, 17 сентября, на 59 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги 46-летний мужчина за рулем иномарки «Фиат Дукато» наехал на лося, который выбежал на трассу.

Трое детей, находившихся в салоне автомобиля, были оперативно доставлены в Детскую городскую клиническую больницу №9. После осмотра их отпустили домой. Животное погибло на месте ДТП.

- Дети перевозились с нарушением ПДД, не пристегнутые ремнями безопасности и без детских автокресел. В отношении водителя составили административные материалы. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что детей нужно перевозить по правилам дорожного движения. Нарушения этих правил могут привести к трагическим последствиям.