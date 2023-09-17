В Екатеринбурге продают партию легендарных советских ЗИЛов

Фото: сайт Авито

В Екатеринбурге на одном из популярных сайтов объявлений продают партию из сотни легендарных советских шестиколесных мастерских автомобилей ЗИЛ-131.

- В наличии более ста автомобилей, - указал продавец в объявлении.

В подробном описании указано, что каждый из снятых с консервации автомобилей оснащен 150-сильыным шестилитровым карбюраторным двигателем ЗИЛ-508.10 и трехосным полноприводным шасси.

Отметим, что военно-транспортный грузовой автомобиль этой марки в СССР выпускали с 1966 года, через 20 лет появился модернизированный вариант ЗИЛ-131Н.