В Екатеринбурге продают партию легендарных советских ЗИЛов

Фото: сайт Авито
В Екатеринбурге на одном из популярных сайтов объявлений продают партию из сотни легендарных советских шестиколесных мастерских автомобилей ЗИЛ-131.
- В наличии более ста автомобилей, - указал продавец в объявлении.
В подробном описании указано, что каждый из снятых с консервации автомобилей оснащен 150-сильыным шестилитровым карбюраторным двигателем ЗИЛ-508.10 и трехосным полноприводным шасси.
Отметим, что военно-транспортный грузовой автомобиль этой марки в СССР выпускали с 1966 года, через 20 лет появился модернизированный вариант ЗИЛ-131Н.