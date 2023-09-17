В Екатеринбург вернулось летнее тепло

В Екатеринбурге установилась теплая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург в выходные вернулось летнее тепло. Так, в воскресенье, 17 сентября, в уральской столице днем столбики термометров поднимутся до отметки + 21 градус. На улице – почти безветренно и солнечно. К ночи станет немного прохладнее – до +13 градусов, ветер – юго-западный 1 метр в секунду.

В начале новой недели в Екатеринбурге тоже будет тепло. В понедельник, 18 сентября, воздух прогреется до отметки в 21 градус, будет малооблачно с прояснениями, ветер южный до 2 метров в секунду.

Во вторник, 19 сентября, в столице Среднего Урала станет прохладнее – максимальная температура составит +15 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Осадков в ближайшие 10 дней в Екатеринбурге не ожидается.