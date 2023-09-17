Под Нижним Тагилом разбился водитель квадроцикла

Водитель квадроцикла выбрал небезопасную скорость движения. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В 4 часа утра 17 сентября на 20 километре дороги, соединяющей Нижним Тагил и Висимо-Уткинск в Пригородном районе произошло смертельное ДТП.

Как выяснилось, 41-летний мужчина за рулем квадроцикла Artic cat, во время движения на дороге от поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила, разогнался и вылетел в кювет, после чего перевернулся. От полученных травм мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель квадроцикла жил в поселке Черноисточник, в 2023 году он нарушил ПДД 22 раза. Ночью мужчина ехал из коллективного сада, расположенного в Черноисточинске без защитной экипировки и мотошлема.

- Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение, - рассказывают в ГИБДД по Свердловской области.