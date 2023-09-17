В Екатеринбурге в двух ДТП пострадали дети

Одного из мальчиков сбили прямо на пешеходном переходе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге в субботу, 16 сентября, произошли два серьезных ДТП, в которых пострадали дети.

В 13 часов у дома №16 по улице Раевского водитель мотоцикла Yamaha FZS600, двигаясь по Раевского со стороны Ирбитской в сторону Блюхера, наехал на четырехлетнего мальчика, который перебегал улицу в неположенном месте вместе с мамой.

По словам мамы ребенка, он выбежал на проезжую часть из-за стоящих автомобилей. Мальчик с различными травмами доставлен в Детскую городскую клиническую больницу №9.

За рулем мотоцикла находился 31-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. К ответственности за нарушения ПДД он привлекался 37 раз. Во время поездки он был трезв и передвигался в шлеме.

Второе ДТП произошло в 15:05 напротив дома №27 по улице Расточной. Водитель иномарки «Форд Фокус» ехал по Расточной со стороны Технической в сторону Кунарской, и на «зебре» сбил 10-летнего мальчика, который был на электросамокате. Ребенок попал в ДГКБ №9 с различными травмами.

- На месте происшествия инспекторами ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП, - рассказывают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Как выяснилось, за рулем иномарки находился 20-летний водитель со стажем вождения два года. К административной ответственности за нарушение ПДД его привлекали 6 раз. В момент аварии он был трезв.