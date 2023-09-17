В Башкирии завершены поиски туристки из Екатеринбурга

Женщину искали при помощи вертолетов. Фото: социальные сети председателя госкомитета Башкирии по ЧС Фарита Гумерова

Волонтеры из Челябинской области нашли туристку из Екатеринбурга, поиски которой продолжались два дня.

Женщина во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель отделилась от группы и в оговоренное время на пришла на места сбора туристов. На поиски потратили почти двое суток, обнаружили женщину поздно вечером 16 сентября.

- Потерявшуюся туристку во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель нашли волонтеры из Челябинской области на горе Ягодная. С ней все в порядке, в медицинской помощи не нуждается, - рассказали в МЧС по Башкирии.

Напомним, что поисками женщины занимались спасатели, егеря, волонтеры и участники туристической группы.

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