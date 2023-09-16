Екатеринбурженку, потерявшуюся в горах Башкирии, нашли

36-летняя женщина пропала 14 сентября, когда спускалась одна с горы Иремель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженку, которая потерялась в горах Башкирии, нашли живой. 36-летняя женщина пропала 14 сентября, когда спускалась одна с горы Иремель. 16 сентября на ее поиски направили пожарно-спасательный вертолёт Госкомитета РБ по ЧС.

Женщина должна была в назначенное время встретиться с группой у места их стоянки на тропе около опознавательного знака в сторону села Тюлюк. Однако встречи не произошло и ее товарищи забили тревогу.

- Потерявшуюся туристку во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель нашли волонтеры из Челябинской области на горе Ягодная. С ней все в порядке, в медицинской помощи не нуждается, - сообщило МЧС Башкортостана.

Екатеринбурженку искали спасатели, егери и туристическая группа, с которой она уходила в поход.

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