В Екатеринбурге пройдет юбилейная «Майская прогулка»

Для участников подготовили пять маршрутов разной протяженностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 17 сентября в Екатеринбурге пройдет юбилейная сороковая «Майская прогулка». Для участников подготовили пять маршрутов разной протяженностью. Старт будет располагаться на площадке в сквере им Александра Канделя, между метро «Динамо» и ККТ Космос, а финиш на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета на улице Мира.

- Время старта для самого длинного маршрута 50 км «Классика» с 7 до 8, маршрута «Юбилейный» на 40 км с 7 до 9. Маршрутов на 30 км «Именинник» и 20 км «Солнечный» с 8.00 до 11.00. И с 10.00 до 12.00 можно начать проходить самый короткий маршрут «Исетский променад», - сообщают организаторы мероприятия.

Все участники должны финишировать до 20 часов.

На протяжении каждого маршрута участники смогут отдохнуть, поиграть в активные игры и пополнить запасы воды.

Напоминаем, на кануне в Екатеринбурге прошел массовый забег «Кросс нации» в честь Всероссийского дня бега. В этом году в нем участвовало почти 20 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru