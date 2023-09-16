Бассейн на крыше Высоцкого в Екатеринбурге оправдали

Скандальный бассейн на крыше «Высоцкого» разрешили оставить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандальный бассейн на крыше «Высоцкого» разрешили оставить. По результатам проведенной проверки Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, специалист выяснил, что бассейн является временной постройкой. Соответственно, для его возведения специальные разрешения не нужны. Об этом прокуратура области сообщила депутату Госдумы Андрею Альшевских.

- Представленная рабочая и исполнительная документация не содержит сведений о способе крепления надстройки (бассейна. - прим.ред.) к существующим конструкциям здания, - сообщили депутату в ведомстве.

Также в предоставленных Уральскому управлению документах нет информации о том, как прикреплено ограждение бассейна к несущему металлокаркасу. С учетом выводов специалистов, прокуратура приняла решение не проводить проверку строения.

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