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НовостиОбщество16 сентября 2023 14:37

Бассейн на крыше Высоцкого в Екатеринбурге оправдали

Эксперты признали его временной постройкой, что дает право оставить бассейн на высотке
Анжелика УФИМЦЕВА
Скандальный бассейн на крыше «Высоцкого» разрешили оставить

Скандальный бассейн на крыше «Высоцкого» разрешили оставить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандальный бассейн на крыше «Высоцкого» разрешили оставить. По результатам проведенной проверки Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, специалист выяснил, что бассейн является временной постройкой. Соответственно, для его возведения специальные разрешения не нужны. Об этом прокуратура области сообщила депутату Госдумы Андрею Альшевских.

- Представленная рабочая и исполнительная документация не содержит сведений о способе крепления надстройки (бассейна. - прим.ред.) к существующим конструкциям здания, - сообщили депутату в ведомстве.

Также в предоставленных Уральскому управлению документах нет информации о том, как прикреплено ограждение бассейна к несущему металлокаркасу. С учетом выводов специалистов, прокуратура приняла решение не проводить проверку строения.

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