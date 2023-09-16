Вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга решило Минпросвещения

Вопрос с нехваткой учителей в екатеринбургской школе №22 решило Минпросвещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос с нехваткой учителей в екатеринбургской школе №22 решило Минпросвещения. В Министерстве заверили, что со следующей недели образовательный процесс в школе будет полностью восстановлен и дети будут учиться в обычном режиме.

- Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе №22 Екатеринбурга, - сообщили в ведомстве «Комсомольской правде».

На некоторое время оставшаяся нагрузка будет распределена между другими преподавателями, о таком решении сообщил директор департамента информационной политики Свердловской области.

Напоминаем, в период с июня по август этого года школу покинули около 20 преподавателей общего и дополнительного образования, в результате чего из расписания пропали некоторые предметы.

Точная причина, из-за которой начался массовый отток учителей, пока неясна. В родительском комитете уверены, что всему виной новое руководство школы.

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