Полиция ищет водителя, устроившего смертельное ДТП недалеко от Серова

Авария произошла на 337 километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 15 сентября недалеко от Серова произошло смертельное ДТП, однако водитель, который его совершил - скрылся. Авария произошла на 337 километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Неизвестный водитель сбил пенсионерку, когда та шла по правой обочине не по ходу движения и без светоотражающих элементов.

- В результате ДТП пешеход, 70- летняя женщина, доставлена в городскую больницу города Серов. Спустя полтора часа скончалась от полученных травм, - сообщает ГИБДД Свердловской области.

Органы внутренних дел проводят расследование данного инцидента.

Если вы видели, как произошло ДТП, или располагаете какой-либо информацией, то позвоните в дежурную часть МО МВД России "Серовский" по телефону +7 (34385)9-02-20, либо 02, также можно обратиться в Госавтоинспекцию г. Серов, каб. 6, 1 или дежурную часть в полиции.

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