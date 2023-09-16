Ольга Бузова презентовала новую песню «Позови» в Екатеринбурге

Ольга Бузова презентовала новую песню в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге отгремел сольный концерт Ольги Бузовой. Певица выступила в «Телеклубе» 15 сентября и собрала около двух тысяч зрителей. Во время концерта она презентовала свою новую песню «Позови».

- Мне так волнительно ее исполнять. Она только сегодня вышла и вы – первые, кому я ее спою! – объявила со сцены певица.

Ближние ряды восторженно взревели и начали подпевать Ольге.

- Вы так быстро выучили слова?! - поразилась певица.

Во время концерта исполнительница хитов «Мало половин» и «Wi-Fi» объявила, что даст еще один концерт в Екатеринбурге, но уже бесплатный. Она выступит на концерте в честь большого спортивного мероприятия «БоксЗабег», на котором также выступит известный певец из Екатеринбурга Niletto.

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