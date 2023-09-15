В Свердловской области произвели зарыбление Верх-Нейвинского водохранилища

В Свердловской области впервые в истории Верх-Нейвинского водохранилища произвели его зарыбление. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области впервые в истории Верх-Нейвинского водохранилища произвели его зарыбление. До середины октября власти планируют выпустить в пруд порядка 52 тысяч мальков сазана, белого амура и судака. Такую экологическую инициативу проявил Уральский электрохимический комбинат.

Выбор на этих рыб пал не случайно, считается, что именно эта растительноядная рыба поможет эффективно очистить водоем.

- Сегодняшнее событие – это настоящий экологический праздник для жителей Новоуральского района и близлежащих территорий, - сказал глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

Всего на зарыбление территории направили 1,5 миллиона рублей. Финансово этот проект поддержало министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, администрация Новоуральского городского округа и Уральский электрохимический комбинат.

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