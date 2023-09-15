Павел Кривоносов был ветераном пожарной охраны, он 12 лет работал в МЧС. Фото: социальные сети МЧС Североуральска

На СВО погиб пожарный из Североуральска. Павел Кривоносов был ветераном пожарной охраны, он 12 лет работал в МЧС. Мужчина вышел на пенсию в ноябре 2021 года в звании майор внутренней службы. Через год после ухода со службы его мобилизовали на СВО.

- Он занимал должность командира взвода управления 1 гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона, - сообщает в социальных сетях МЧС Североуральска.

За время службы в МЧС был награжден медалью "За отличие в службе" III степени, его организаторский талант был отмечен нагрудным знаком МЧС России "За заслуги" при ликвидации лесного пожара в заповеднике Денежкин камень.

Ранее мы рассказывали, что в Ключевске Свердловской области простились с 43-летним бойцом, погибшим 24 июля на СВО. Механик-водитель зенитно-ракетной батареи Алексей Паньков был добровольцем. На спецоперацию он ушел в мае 2023 года.

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