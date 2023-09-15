В массовой аварии на ЕКАДе пострадали пять человек

Вечером пятницы 15 сентября на ЕКАДе случилась массовая авария. Фото: ГИБДД Свердловской области

Вечером пятницы 15 сентября на ЕКАДе случилась массовая авария, в которой пострадали люди. По предварительной информации, водитель на Ford подъехал слишком близко к впереди идущему Nissan, который по инерции отбросило на Mazda. Mazda в свою очередь вылетела на встречку и влетела в грузовой Mercedes.

- В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в ГИБДД Свердловской области.

Из-за массовой аварии на ЕКАДе скопилась многокилометровая пробка. Движение полностью стоит от Березовского тракта почти до Старого Кольцовского тракта. На месте аварии работают инспекторы, которые регулируют движение.

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