Из-за ДТП на ЕКАДе растянулась пробка

Движение в обе стороны дороги затруднено. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В пятницу вечером на 14-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги столкнулись две иномарки.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, а также скорой медицинской помощи.
- Обстоятельства ДТП выясняются, - рассказывают в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Из-за аварии на дороге скопилась большая пробка.
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