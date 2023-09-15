ЕВРАЗ объявляет о приеме заявок на грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей - город идей» в Качканаре и Нижнем Тагиле

Парк Умникум - проект-победитель грантового конкурса ЕВРАЗа. Фото: Виталий Майшев

ЕВРАЗ направит 8 млн рублей на реализацию лучших социальных проектов, предложенных жителями Нижнего Тагила и Качканара в рамках конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»

Заявки на участие принимаются от авторов проектов с 15 сентября по 15 ноября. Претендовать на гранты могут некоммерческие общественные организации и объединения, муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения; учреждения культуры и спорта; группы граждан и инициативные жители городов под гарантии юридического лица - некоммерческой либо муниципальной организации. Идеи могут быть направлены на благоустройство общественных пространств и модернизацию социальной инфраструктуры, развитие ключевых сфер общественной жизни – образования, спорта, культуры – и вовлечение талантливой молодежи, на позитивные изменения городской среды.

- Главные критерии – желание людей сделать жизнь в родном городе лучше и краше, а также твердая решимость реализовать задуманный проект. ЕВРАЗ заинтересован в реализации самых смелых инициатив. Мы приглашаем тагильчан и качканарцев вместе творить, создавать лучшее будущее, – отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал Елена Раудштейн.

Школа молодых родителей открыта в Нижнем Тагиле благодаря грантовому конкурсу ЕВРАЗа. Фото: Виталий Майшев

Итоги конкурса будут подведены в декабре после очной либо онлайн-защиты проектов. В случае победы проекта авторы инициативы получат грант в размере до 700 тысяч рублей в Нижнем Тагиле и до 500 тыс. рублей в Качканаре.

Положение, условия конкурса, правила оформления заявки, универсальный шаблон для подготовки проекта и его презентации размещены на официальном сайте

В 2022 году на конкурс было подано более 170 проектов. ЕВРАЗ совместно с членами экспертных советов Нижнего Тагила и Качканара распределил гранты среди общественных организаций и объединений. Победителями конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» в 2022 году в Нижнем Тагиле стали 12 проектов, в Качканаре – 6. На гранты от компании авторы инициатив обустроили в родных городах спортивные площадки, музейные пространства и образовательные, творческие объединения для молодежи.