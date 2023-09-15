В Свердловской области собрали гуманитарный груз для участников СВО

Груз передадут военным в зоне проведения СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября из Свердловской области отправят фуру с 225-м гуманитарным грузом для российских военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республика, а также для детей Макеевки. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В состав гуманитарного груза вошли автомобили высокой проходимости, специальное военное оборудование и тактическое снаряжение, туристические печи для обогрева палаток, нательное белье, теплая одежда, продукты питания с длительными сроками хранения. Детям из Макеевки передадут канцелярские наборы.

Отметим, что из Свердловской области регулярно отправляют гуманитарные грузы в зону проведения СВО.

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