В Каменске-Уральском треть преступлений совершают в общественных местах

Количество преступлений в Каменске-Уральском выросло
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За восемь месяцев 2023 года в Каменске-Уральском совершено 1407 преступлений, треть злодеяний совершили в общественных местах. Об этом пишет портал KU66.RU.
В городе снизилось числа преступлений, совершенных против личности. В Синарском районе стало на четверть меньше краж и преступлений, связанных с наркотиками, а вот Красногорском районе статистика по этим видам преступлений выросла.
Среди уличных нарушений закона заметно впереди преступления, связанные с распространением наркотиков.
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