Свердловчанин нашел гранату на своем участке

Специалисты смогли определить, что находка – это боеприпас времен Первой мировой войны. Фото: Telegram-канал «Патрульный участок»

Свердловчанин во время земельных работ на своем участке нашел гранату. Инцидент произошел в деревне Первухина. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области «Патрульный участок».

47-летний уралец копал траншею под фундамент для гаража, когда наткнулся на необычную находку. Он сразу понял, что это боеприпас. Тогда он сразу позвонил в дежурную часть полиции Талицкого района.

- Полицейские поместили осколочную гаранту Миллса в безопасный контейнер и вызвали специалистов взрывотехнической группы Росгвардии, - рассказали в полиции.

Специалисты смогли определить, что находка – это боеприпас времен Первой мировой войны. В земле он находился долгое время. Опасный предмет перевезли на полигон и уничтожили.

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