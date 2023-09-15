В Екатеринбурге назвали победителей фестиваля рекламы «1Й»

Победитель в категории DIGITAL Агентство «Громкие Рыбы» Фото: предоставлено организаторами конкурса

В Екатеринбурге подошел к концу профессиональный конкурс креативной рекламы «1Й». Создатели рекламы завоевали Гран-при, а также 7 золотых наград, еще 18 серебряных и 23 бронзовые. Церемония награждения проходила на Национальном рекламном форуме «Регионы» в столице Урала.

- В 2023 году лидеры конкурса выбраны в более 40 номинациях, от digital и дизайна до промо-кампаний и наружной рекламы, - сообщают организаторы фестиваля «1Й». - Титулов победителей и призеров были удостоены 26 амбициозных команд, которые задают новый уровень работы в рекламной индустрии. Обладатели золотых наград и Гран-при получат возможность бесплатно принять участие в Московском международном фестивале рекламы Red Apple.

Добавим, что фестиваль «1Й» это проект Ассоциации коммуникационных агентств России. Для тех, кто придумывает рекламу, это настоящая «точка входа» в фестивальную индустрию для креативщиков.

- Работы можно поделить на две части: интересные претенденты, у которых высокие шансы на победу в любых, не только региональных, конкурсах. И крепкие, профессиональные работы, но без изюминки — «нефестивальные», - отметил председатель категории CREATIVE и президент клуба арт-директоров России Александр Алексеев. - Откровенно слабых и низкопрофессиональных работ не замечено, что отрадно.