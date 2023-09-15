На берегу Исети пройдут «Чистые игры»

Помимо основного экоквеста участников ждут викторины, конкурсы, музыка, призы для команд-победителей Фото: предоставлено пресс-службой «Чистых игр»

На берегу Исети 17 сентября пройдут «Чистые игры». Участники - горожане и команда Свердловского РЭО очистят берег реки и разделят мусор по категориям.

- За правильно собранные мешки команды получат баллы. Статистика игр будет вестись в реальном времени на сайте и в мобильном приложении «Чистых игр», - рассказали организаторы.

Помимо основного экоквеста участников ждут викторины, конкурсы, музыка, призы для команд-победителей. Завершат активную уборку пикник c горячим чаем и мастер-классы.

Участники соберутся в 12:00 на площадке перед УрГЮУ (ул. Колмогорова 54).

- Взрослые и дети, которые уже имеют опыт таких игр, вряд ли пойдут в дальнейшем мусорить, будут следить за чистотой сами и призывать к этому окружающих, – рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев. - А мы будем продолжать поддерживать этот формат.

В прошлом году в играх приняло участие рекордное количество волонтёров – 140 человек, объединённые в 38 команд. За полтора часа они собрали около 8 тонн мусора с берега реки Исети в районе Уральского государственного юридического университета.

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